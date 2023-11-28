【バンコク時事】タイ商務省貿易政策戦略局がこのほど発表した２０２３年第３四半期の南部国境県信頼感指数は５４．９９ポイントとなり、前期の５４．８３ポイントからやや上昇して好不況の分かれ目とされる５０ポイントを上回った。

同指数は、貿易政策戦略局が南部国境県行…