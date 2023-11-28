丸紅、「ＯＳＡＪＩ」に出資 １０億円超、海外展開支援
2023年11月28日15時38分
丸紅は２８日、化粧品メーカーのＯＳＡＪＩ（群馬県高崎市）に出資すると発表した。１０億円超を出資し、持ち分法適用会社にする。化粧品事業を含めた健康分野を強化する狙いで、若者を中心に人気の「ＯＳＡＪＩ」ブランドの海外展開を支援する。
丸紅、「ＯＳＡＪＩ」に出資 １０億円超、海外展開支援
2023年11月28日15時38分
丸紅は２８日、化粧品メーカーのＯＳＡＪＩ（群馬県高崎市）に出資すると発表した。１０億円超を出資し、持ち分法適用会社にする。化粧品事業を含めた健康分野を強化する狙いで、若者を中心に人気の「ＯＳＡＪＩ」ブランドの海外展開を支援する。
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