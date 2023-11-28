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政労使、賃上げへ「思い共有」　トリガー協議、３党の結論尊重―岸田首相・参院予算委

2023年11月28日15時42分

参院予算委員会で答弁する岸田文雄首相（中央）＝２８日午後、国会内

参院予算委員会で答弁する岸田文雄首相（中央）＝２８日午後、国会内

　岸田文雄首相は２８日の参院予算委員会で、政府と労働界、経済界による先の政労使会議について「来年に向け、賃上げを盛り上げていく思いを共有する場として、大変意義があった」と述べた。その上で「これからも労使と意思疎通を図りながら、賃上げへ努力していきたい」と強調した。国民民主党の浜口誠氏への答弁。
　ガソリン税を一時的に引き下げる「トリガー条項」の凍結解除を巡り、自民、公明、国民の３党は協議に入ることを決めた。首相は「（燃料油の）激変緩和措置は来年４月末まで継続する。その先に向けて議論を適切に進めていきたい」と目的を説明。「３党で結論が出たら、それを尊重し、私自身が判断する」との考えを示した。

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