【ハノイ時事】日本とベトナム両国政府は２７日、無償資金協力など５件の協力文書を交換した。文書の交換式には、岸田文雄首相と来日したボー・バン・トゥオン国家主席が立ち会った。
◇エネルギー移行で協力覚書
ベトナム保健省との間で、無償資金協力「新型コロナウイ…
ベトナムと無償資金など５件の協力文書 コロナ検査機材で３…
【ハノイ時事】日本とベトナム両国政府は２７日、無償資金協力など５件の協力文書を交換した。文書の交換式には、岸田文雄首相と来日したボー・バン・トゥオン国家主席が立ち会った。
◇エネルギー移行で協力覚書
ベトナム保健省との間で、無償資金協力「新型コロナウイ…
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