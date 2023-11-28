７７円安の３万３３７０円４０銭 ２８日午前の平均株価
2023年11月28日11時46分
２８日午前の東京株式市場の日経平均株価は、３万３３７０円４０銭と前日終値比７７円２７銭安で終わった。出来高は概算で６億１６００万株。
７７円安の３万３３７０円４０銭 ２８日午前の平均株価
2023年11月28日11時46分
２８日午前の東京株式市場の日経平均株価は、３万３３７０円４０銭と前日終値比７７円２７銭安で終わった。出来高は概算で６億１６００万株。
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