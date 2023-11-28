【バンコク時事】タイ商務省貿易局の集計によると、自由貿易協定（ＦＴＡ）や地域的な包括的経済連携（ＲＣＥＰ）の関税減免を利用した１～９月の輸出額は前年同期比３．４％減の計６２１億９０４６万ドル（約９兆２０００億円）だった。関税減免の利用率は対象品目の８２．９％…