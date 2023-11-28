【シンガポール時事】シンガポール通貨庁（ＭＡＳ、中央銀行）は２７日、２０２３年版の金融安定性レビュー（ＦＳＲ）を公開した。家計の可処分所得に対する債務総額の比率は今年第３四半期（７～９月）末時点で１．２倍と、８四半期連続で低下し、１０年以上ぶりの低水準となっ…
家計の債務比率、８四半期連続低下 借り入れ減り所得伸びる…
【シンガポール時事】シンガポール通貨庁（ＭＡＳ、中央銀行）は２７日、２０２３年版の金融安定性レビュー（ＦＳＲ）を公開した。家計の可処分所得に対する債務総額の比率は今年第３四半期（７～９月）末時点で１．２倍と、８四半期連続で低下し、１０年以上ぶりの低水準となっ…
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