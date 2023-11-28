【バンコク時事】タイでレンタル工場・倉庫などを展開するフレイザーズ・プロパティー（タイランド）傘下で不動産投資信託（ＲＥＩＴ）を運用するフレイザーズ・インダストリアルＲＥＩＴマネジメント（ＦＩＲＭ）のタナラット社長は２７日、銀行融資返済のため「ＦＴＲＥＩＴ」…