石井 好博さん（いしい・よしひろ＝千葉・習志野高野球部元監督）２６日、千葉県成田市の病院で死去、７４歳。同県出身。



〔写真特集〕追悼2023

６７年夏の甲子園で、習志野高のエースとして千葉県勢初の全国制覇に貢献。母校の監督就任後の７５年夏には、エースの小川淳司投手（現プロ野球ヤクルト・ゼネラルマネジャー）を擁して甲子園を制した。教え子は他に元阪神の掛布雅之さん、元ロッテの福浦和也さんら。