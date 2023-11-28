ＮＹ円上伸、１４８円台後半
2023年11月28日08時03分
【ニューヨーク時事】週明け２７日のニューヨーク外国為替市場の円相場は、米長期金利の低下を眺めてドル売り・円買いが進み、１ドル＝１４８円台後半に上伸した。午後５時現在は１４８円６４～７４銭と、前週末同時刻比７８銭の円高・ドル安。
米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）による利上げ終了観測が強まり、米長期金利が低下。今後は日米金利差が拡大しないとの見方から、ドルを売って円を買い戻す動きが優勢となった。
ＮＹ円上伸、１４８円台後半
2023年11月28日08時03分
【ニューヨーク時事】週明け２７日のニューヨーク外国為替市場の円相場は、米長期金利の低下を眺めてドル売り・円買いが進み、１ドル＝１４８円台後半に上伸した。午後５時現在は１４８円６４～７４銭と、前週末同時刻比７８銭の円高・ドル安。
米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）による利上げ終了観測が強まり、米長期金利が低下。今後は日米金利差が拡大しないとの見方から、ドルを売って円を買い戻す動きが優勢となった。
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