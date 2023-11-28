首相動静（１１月２８日）
2023年11月28日07時45分
午前６時１９分から同７時３３分まで、公邸で森屋宏官房副長官。同３４分、公邸発。同３５分、官邸着。
首相動静（１１月２８日）
2023年11月28日07時45分
午前６時１９分から同７時３３分まで、公邸で森屋宏官房副長官。同３４分、公邸発。同３５分、官邸着。
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