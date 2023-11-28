２８日の朝刊（都内最終版）☆１
2023年11月28日06時54分
【１面トップ】
〔朝日〕ガザ戦闘休止 延長へ カタール発表「２日間 両者合意」
〔毎日〕ハマス 休戦延長提案 イスラエルも協議 ３回目人質解放
〔読売〕イスラエル ガザ横断 道路８キロ整備 衛星画像分析 長期戦想定か
〔日経〕中小の生産性 産学で改善 自動化ロボ投資促す 導入費６割減 成長を後押し
〔産経〕ガザ戦闘休止 延長浮上 人質追加解放など交渉
〔東京〕万博費用 さらに８３７億円 総額３１８７億円に 「日本館」の事業費など▽「世界一高い日傘」批判の中 ３５０億円大屋根公開
【共通ニュース】
◆ＬＩＮＥヤフー 個人情報流出 韓国経由、不正アクセス
◆安保協力拡大を確認 日ベトナム首脳 中国けん制へ
◆金属労協「ベア１万円超」 ９４年以降最高 春闘要求 最終調整
◆河野氏、答弁へスマホ検索 ライドシェア巡り 注意されやめる
◆裁判記録「国民共有の財産」 廃棄再発防止 最高裁が保存規則
◆遺族側、宝塚側と初面談 パワハラの認定求める
◆日大 大麻３人目逮捕 アメフト部 譲り受け容疑
◆京アニ公判 「あまりにも浅はかだった」 量刑審理 青葉被告が後悔の念（続）