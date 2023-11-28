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２８日の朝刊（都内最終版）☆１

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２８日の朝刊（都内最終版）☆１

2023年11月28日06時54分

【１面トップ】
〔朝日〕ガザ戦闘休止　延長へ　カタール発表「２日間　両者合意」
〔毎日〕ハマス　休戦延長提案　イスラエルも協議　３回目人質解放
〔読売〕イスラエル　ガザ横断　道路８キロ整備　衛星画像分析　長期戦想定か
〔日経〕中小の生産性　産学で改善　自動化ロボ投資促す　導入費６割減　成長を後押し
〔産経〕ガザ戦闘休止　延長浮上　人質追加解放など交渉
〔東京〕万博費用　さらに８３７億円　総額３１８７億円に　「日本館」の事業費など▽「世界一高い日傘」批判の中　３５０億円大屋根公開
【共通ニュース】
◆ＬＩＮＥヤフー　個人情報流出　韓国経由、不正アクセス
◆安保協力拡大を確認　日ベトナム首脳　中国けん制へ
◆金属労協「ベア１万円超」　９４年以降最高　春闘要求　最終調整
◆河野氏、答弁へスマホ検索　ライドシェア巡り　注意されやめる
◆裁判記録「国民共有の財産」　廃棄再発防止　最高裁が保存規則
◆遺族側、宝塚側と初面談　パワハラの認定求める
◆日大　大麻３人目逮捕　アメフト部　譲り受け容疑
◆京アニ公判　「あまりにも浅はかだった」　量刑審理　青葉被告が後悔の念（続）

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