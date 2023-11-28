【１面トップ】

〔朝日〕ガザ戦闘休止 延長へ カタール発表「２日間 両者合意」

〔毎日〕ハマス 休戦延長提案 イスラエルも協議 ３回目人質解放

〔読売〕イスラエル ガザ横断 道路８キロ整備 衛星画像分析 長期戦想定か

〔日経〕中小の生産性 産学で改善 自動化ロボ投資促す 導入費６割減 成長を後押し

〔産経〕ガザ戦闘休止 延長浮上 人質追加解放など交渉

〔東京〕万博費用 さらに８３７億円 総額３１８７億円に 「日本館」の事業費など▽「世界一高い日傘」批判の中 ３５０億円大屋根公開

【共通ニュース】

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