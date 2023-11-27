ＮＹ株、もみ合い
2023年11月27日23時54分
【ニューヨーク時事】週明け２７日のニューヨーク株式相場は、手掛かり材料に欠ける中、もみ合いで始まった。優良株で構成するダウ工業株３０種平均は午前９時３５分現在、前週末終値比２１．７４ドル安の３万５３６８．４１ドル。ハイテク株中心のナスダック総合指数は３０．８７ポイント安の１万４２１９．９８。
ＮＹ株、もみ合い
2023年11月27日23時54分
【ニューヨーク時事】週明け２７日のニューヨーク株式相場は、手掛かり材料に欠ける中、もみ合いで始まった。優良株で構成するダウ工業株３０種平均は午前９時３５分現在、前週末終値比２１．７４ドル安の３万５３６８．４１ドル。ハイテク株中心のナスダック総合指数は３０．８７ポイント安の１万４２１９．９８。
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ウォール・ストリート・ジャーナル