【ニューヨーク時事】週明け２７日午前のニューヨーク外国為替市場の円相場は、米長期金利の低下を受けてドル売り・円買いが先行し、１ドル＝１４８円台後半に上伸した。午前９時現在は１４８円８０～９０銭と、前週末午後５時比６２銭の円高・ドル安。