【ロンドン時事】週明け２７日のロンドン外国為替市場の円相場は、海外市場で円買い・ドル売りが進んだ流れを引き継ぎ、１ドル＝１４９円近辺に上昇した。正午現在は１４８円９８銭～１４９円０８銭と、前週末午後４時比４７銭の円高・ドル安。