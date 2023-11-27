【北京時事】中国外務省は２７日、王毅共産党政治局員兼外相が米ニューヨークを訪問すると発表した。イスラエルとイスラム組織ハマスの衝突が続くパレスチナ情勢を巡り、２９日に開かれる国連安保理ハイレベル会合で議長を務める。

中国は今月の安保理議長国。汪文斌副報道局長は記者会見で、今回のハイレベル会合で関係者間の対話を促し「（パレスチナ自治区）ガザの人道危機の緩和と停戦実現、民間人の保護」につなげたいとしている。