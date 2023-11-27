【サンパウロ時事】ブラジル民間航空監督庁（ＡＮＡＣ）は２２日、１０月の国際線の有償旅客数が１８８万１２３３人となり、新型コロナ禍前の水準を初めて上回ったと発表した。コロナ前の２０１９年同月との比較では２．３％増、前年同月比では２７．０％増だった。

輸送能力…