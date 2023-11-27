【サンパウロ時事】ブラジル全国工業連盟（ＣＮＩ）は２３日、１０月の建設業調査を受けて「楽観的な見方が一層控えめになった」と結論づけた。

１０月を評価する各指標は、「オペレーション能力の稼働率」が前年同月比横ばい（前月比１ポイント上昇）の６８％。「活動レベル…