【Ｊ１】（第３４節）

▽浦和・荻原拓也▽Ｆ東京・長友佑都▽横浜Ｍ・喜田拓也▽横浜Ｃ・ユーリララ▽湘南・田中聡▽名古屋・稲垣祥

【Ｊ３】（第３８節）

▽長野・船橋勇真▽岐阜・川上竜▽ＦＣ大阪・禹相皓、古川大悟、美馬和也▽愛媛・深沢佑太、茂木駿佑▽宮崎・西岡大志