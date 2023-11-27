Ｊリーグ出場停止選手（２７日）
2023年11月27日18時57分
【Ｊ１】（第３４節）
▽浦和・荻原拓也▽Ｆ東京・長友佑都▽横浜Ｍ・喜田拓也▽横浜Ｃ・ユーリララ▽湘南・田中聡▽名古屋・稲垣祥
【Ｊ３】（第３８節）
▽長野・船橋勇真▽岐阜・川上竜▽ＦＣ大阪・禹相皓、古川大悟、美馬和也▽愛媛・深沢佑太、茂木駿佑▽宮崎・西岡大志
Ｊリーグ出場停止選手（２７日）
2023年11月27日18時57分
【Ｊ１】（第３４節）
▽浦和・荻原拓也▽Ｆ東京・長友佑都▽横浜Ｍ・喜田拓也▽横浜Ｃ・ユーリララ▽湘南・田中聡▽名古屋・稲垣祥
【Ｊ３】（第３８節）
▽長野・船橋勇真▽岐阜・川上竜▽ＦＣ大阪・禹相皓、古川大悟、美馬和也▽愛媛・深沢佑太、茂木駿佑▽宮崎・西岡大志
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