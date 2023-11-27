【ロンドン時事】週明け２７日朝のロンドン外国為替市場の円相場は、海外市場で円買い・ドル売りが進んだ流れを引き継ぎ、１ドル＝１４９円近辺に上昇した。午前９時現在は１４９円０４～１４銭と、前週末午後４時比４１銭の円高・ドル安。