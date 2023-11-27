物価&ボーナスは増加傾向一方、お小遣いは約9割が「値上げなし」！コロナ・物価高の影響を受けて約半数が「余裕がなくなった」と回答～ファイナンシャルプランナーによるお小遣いアップのポイント解説～

(23/11/27)