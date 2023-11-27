【バンコク時事】タイ上場の物流会社ＪＷＤインフォロジスティクスや素材大手サイアム・セメント・グループ（ＳＣＧ）の子会社ＳＣＧロジスティクス・マネジメント（ＳＣＧＬ）の共同出資会社ＳＣＧＪＷＤロジスティクス（ＳＪＷＤ）のバン共同最高経営責任者（ＣＥＯ）は２７日…
ＳＣＧエクスプレス、フューズ・ポストと提携 共同で温度管…
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