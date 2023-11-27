【香港時事】中国広東省深セン市が２７日実施した１１月の個人向け自動車ナンバープレート競売の平均落札価格は３万１１３３元（約６５万円）と、前月から４８７６元低下した。最低落札価格は２万８２００元で、１８００元下がった。

法人向けの平均落札価格は２万８２６５元…