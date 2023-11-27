榊原良行さん死去 元プロ野球内野手
2023年11月27日17時59分
榊原 良行さん（さかきばら・よしゆき＝元プロ野球内野手）２６日、肺炎のため名古屋市の病院で死去、７４歳。浜松市出身。葬儀は２８日午前１１時から名古屋市北区黒川本通２の４３のティア黒川東館で、近親者のみで行う。喪主は妻淳子（じゅんこ）さん。
静岡・浜松商高から中大、日本楽器を経てドラフト４位で７５年に阪神入団。８２年から日本ハムでプレーした。８４年の現役引退後は、阪神や中日などでコーチを務めた。
榊原良行さん死去 元プロ野球内野手
2023年11月27日17時59分
榊原 良行さん（さかきばら・よしゆき＝元プロ野球内野手）２６日、肺炎のため名古屋市の病院で死去、７４歳。浜松市出身。葬儀は２８日午前１１時から名古屋市北区黒川本通２の４３のティア黒川東館で、近親者のみで行う。喪主は妻淳子（じゅんこ）さん。
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