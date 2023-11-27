神戸製鋼所は２７日、孫会社の神鋼環境メンテナンス（ＳＫＭ）が品質マネジメントシステムに関する国際規格「ＩＳＯ９００１」と環境マネジメントシステムに関する国際規格「ＩＳＯ１４００１」を取り消されたと発表した。社内調査で意図的なデータ改ざんが確認されたため。神鋼子会社でＳＫＭ親会社の神鋼環境ソリューション（ＳＫＳ）は一時停止となった。