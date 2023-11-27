宝塚歌劇団にパワハラ認定求める ２４日に面談、過重労働も―団員急死で遺族代理人
2023年11月27日17時22分
宝塚歌劇団（兵庫県宝塚市）の女性団員（２５）が９月末に急死した問題で、遺族側代理人は２７日、大阪府内で２４日に劇団側と面談交渉したことを明らかにした。調査報告書で認められなかった上級生によるパワハラや、過重労働の認定を求めたという。遺族側は今後、劇団側に書面や証拠を提出し、１２月後半にも再度交渉を行うとしている。
宝塚歌劇団にパワハラ認定求める ２４日に面談、過重労働も―団…
2023年11月27日17時22分
宝塚歌劇団（兵庫県宝塚市）の女性団員（２５）が９月末に急死した問題で、遺族側代理人は２７日、大阪府内で２４日に劇団側と面談交渉したことを明らかにした。調査報告書で認められなかった上級生によるパワハラや、過重労働の認定を求めたという。遺族側は今後、劇団側に書面や証拠を提出し、１２月後半にも再度交渉を行うとしている。
こんな記事も
社会用語
社会
沖縄に新テーマパーク 「ＪＵＮＧＬＩＡ」２５年開業(11/27 18:08)
日大アメフト部員を逮捕 ３人目、違法薬物購入容疑―警視庁(11/27 18:06)
故河合良一氏しのびニューオーリンズジャズ(11/27 17:43)
宝塚歌劇団にパワハラ認定求める ２４日に面談、過重労働も―団員急死で遺族代理人(11/27 17:22)
医療機関との事前協議、努力義務に 高齢者施設の感染症備え―厚労省(11/27 16:50)
検察「類例なき大量殺人」 弁護側「死刑選択許されるのか」―京アニ放火、量刑審理始まる(11/27 16:31)
前沢さんの帰還カプセル展示 初の宇宙旅行で使用―東京(11/27 15:18)
福祉施設で描く邦人が個展 障害の垣根越え作品評価―ＮＹ(11/27 13:31)
宝塚歌劇団、労基署から是正勧告 ２１年、演出助手の休日労働で(11/27 13:25)
警部補、別の窃盗容疑で再逮捕 職務情報悪用か―京都府警(11/27 13:14)
沢田副学長が林理事長提訴 日大薬物事件対応で「パワハラ」(11/27 11:15)
牛の舌餅投げ 和歌山市〔地域〕(11/27 10:04)
大イチョウが黄金色に 和歌山県紀美野町〔地域〕(11/27 10:03)
幻の果実「じゃばら」が収穫最盛期 和歌山県北山村〔地域〕(11/27 10:03)
鳥インフル、今季２例目 茨城で７．２万羽殺処分(11/27 09:49)
竹内さん３位、橘和さん５位 バイオリンのコンクール―仏(11/27 08:08)
茨城で鳥インフル疑い 採卵鶏７万２０００羽飼育(11/26 21:52)
日大学長と副学長、辞任意向 勧告受け入れ―アメフト部薬物事件(11/26 21:26)
拉致問題、親世代に時間制約 即時帰国求め「国民大集会」―東京(11/26 18:25)
天皇陛下、ベルリンフィル公演に(11/26 17:53)
容疑者と別人の顔写真放送 マンション遺体、東海テレビ謝罪(11/26 16:04)
ＴＢＳ、旧ジャニ事務所へ「特別な配慮」 特別調査の結果公表(11/26 12:10)
アリーナ刺傷事件は虚偽 ４８歳女性「悩みあった」―神奈川県警(11/26 11:38)
被害者との窓口役に不安も 研修実施も経験なく―刑務所や少年院職員・被害者心情伝達制度(11/26 07:04)
「双方の立ち直りの機会に」 片山隼くん父、新制度に期待―１２月から受刑者に被害者心情伝達(11/26 07:03)
イベント会場で男性切られ軽傷 ４３歳女を逮捕―警視庁(11/25 21:42)
ＳＮＳで被害男性の生存偽装か 経営店に休業張り紙も―愛知県警(11/25 20:42)
鳥インフル、今季初確認 佐賀で発生、全国に警戒要請―農水省(11/25 16:29)
北原秀晃さん死去 バレエダンサー、東京バレエ団初代芸術監督(11/25 15:30)
マイナ総点検、今どうなってる？ １２月前半にも結果報告―ニュースＱ＆Ａ(11/25 15:14)