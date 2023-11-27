中国船舶工業産業協会が２７日発表した統計によると、１～１０月の新造船竣工（しゅんこう）量は前年同期比１２．０％増の３４５６万総トン、新造船受注量は６３．３％増の６１０６万総トンで、１０月末時点の手持ち工事量残高は２８．１％増の１億３３８２万総トンだった。同期…
１～１０月の中国造船竣工量、１２．０％増 世界トップ維持…
中国船舶工業産業協会が２７日発表した統計によると、１～１０月の新造船竣工（しゅんこう）量は前年同期比１２．０％増の３４５６万総トン、新造船受注量は６３．３％増の６１０６万総トンで、１０月末時点の手持ち工事量残高は２８．１％増の１億３３８２万総トンだった。同期…
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