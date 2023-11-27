円相場、１４９円０１～０２銭 ２７日午後５時現在
2023年11月27日17時06分
２７日の東京外国為替市場の円相場は、午後５時現在１ドル＝１４９円０１～０２銭と、前週末（１４９円４３～４３銭）に比べ４２銭の円高・ドル安となった。
円相場、１４９円０１～０２銭 ２７日午後５時現在
2023年11月27日17時06分
２７日の東京外国為替市場の円相場は、午後５時現在１ドル＝１４９円０１～０２銭と、前週末（１４９円４３～４３銭）に比べ４２銭の円高・ドル安となった。
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