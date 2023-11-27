男子ゴルフの最新世界ランキングが２６日付で発表され、松山英樹は前週から一つ下げて４１位だった。久常涼は二つ上げて８１位。初の国内賞金王に決まった中島啓太は１０１位から９６位に上げた。１位はスコッティー・シェフラー（米国）で変動なし。（時事）