【バンコク時事】タイ商務省のプーンポン貿易政策戦略局長は２７日、最低賃金の引き上げが検討されていることを受けて、５～１０％程度の賃上げであれば物価への影響が軽微にとどまるとの分析結果を発表した。

現在の最低賃金（日給）は３２８～３５４バーツ（約１３９０～１…