村山祥栄氏

任期満了に伴う来年２月４日投開票の京都市長選で、元京都市議で地域政党「京都党」の政策顧問を務める村山祥栄氏（４５）が２７日、同市内で記者会見し、無所属で立候補する意向を表明した。日本維新の会と国民民主党京都府連が推薦する。村山氏は「京都の改革を進め、財政難や人口減少を解決したい」と述べた。

会見には維新の馬場伸幸代表と国民府連の前原誠司会長らが同席。馬場氏は「大阪で実現したことを京都でもさせてほしい」、前原氏は「従来の共産党対オール与党の構図とは違う新たな政治をつくりたい」と話した。