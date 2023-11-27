超党派の日越友好議員連盟会長を務める自民党の二階俊博元幹事長は２７日、来日しているベトナムのボー・バン・トゥオン国家主席と東京都内のホテルで会談した。二階氏は「今後も議員間交流、特に若手や女性の議員交流を進めていきたい」と強調。トゥオン氏は「両国関係を新たな高みへ引き上げることに貢献したい」と応じた。会談には菅義偉前首相らも同席した。