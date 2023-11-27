【バンコク時事】タイ農業・協同組合省農業経済局が集計した１０月の農水畜産品生産量の増減を示す生産指数は１３１．７９と、前年同月比０．９０％低下した。生産量は、コメや天然ゴム、パイナップル、鶏卵が減少した一方、飼料用トウモロコシやロンコン、豚肉は増加した。

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