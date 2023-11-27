中日の涌井は現状維持１億円 プロ野球契約更改
2023年11月27日15時05分
【中日】涌井は現状維持の１億円で更改した。トレードで加入した今季は５勝１３敗、防御率３．９７。「勝ち星もそうだが、それだけ負けたことに対して物足りなさがある」と反省。プロ２０年目となる来季へ「最低、２桁勝利を目指したい」と巻き返しを誓った。
柳は１億８００万円からの増額提示を保留した。（金額は推定）
中日の涌井は現状維持１億円 プロ野球契約更改
2023年11月27日15時05分
【中日】涌井は現状維持の１億円で更改した。トレードで加入した今季は５勝１３敗、防御率３．９７。「勝ち星もそうだが、それだけ負けたことに対して物足りなさがある」と反省。プロ２０年目となる来季へ「最低、２桁勝利を目指したい」と巻き返しを誓った。
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