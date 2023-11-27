ＳＢＩＨＤ、米ステーブルコイン大手と提携 「ＵＳＤＣ」普及へ協力
2023年11月27日15時01分
ＳＢＩホールディングスは２７日、米ステーブルコイン大手のサークル・インターネット・フィナンシャル社と提携すると発表した。同社の発行するステーブルコイン「ＵＳＤＣ」の日本国内での流通・普及に向けて、協力して事業を進める。
ＳＢＩＨＤ、米ステーブルコイン大手と提携 「ＵＳＤＣ」普及へ…
2023年11月27日15時01分
ＳＢＩホールディングスは２７日、米ステーブルコイン大手のサークル・インターネット・フィナンシャル社と提携すると発表した。同社の発行するステーブルコイン「ＵＳＤＣ」の日本国内での流通・普及に向けて、協力して事業を進める。
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