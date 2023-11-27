【バンコク時事】タイ証券取引所（ＳＥＴ）は２４日、上場企業の２０２３年１～９月期の総売上高が前年同期比３．４％減の１２兆７２９７億８２００万バーツ（約５３兆７０００億円）、純利益が１０．６％減の７４０８億１４００万バーツで、減収減益になったと発表した。営業利…