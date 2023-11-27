１４５円安の３万３４７９円７１銭 ２７日午前の平均株価
2023年11月27日11時41分
２７日午前の東京株式市場の日経平均株価は、３万３４７９円７１銭と前週末終値比１４５円８２銭安で終わった。出来高は概算で６億２７００万株。
１４５円安の３万３４７９円７１銭 ２７日午前の平均株価
2023年11月27日11時41分
２７日午前の東京株式市場の日経平均株価は、３万３４７９円７１銭と前週末終値比１４５円８２銭安で終わった。出来高は概算で６億２７００万株。
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