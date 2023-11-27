【バンコク時事】いすゞ自動車は２１日、タイでの車両生産台数が累計６００万台に達したと発表した。１９６３年に生産委託によるトラックの生産を開始し、６６年に泰国いすゞ自動車（ＩＭＣＴ）を設立。７４年に国内向けのピックアップトラックの生産を開始した。
半世紀以上…
いすゞ、車両生産台数６００万台達成 丸６０年で―タイ
【バンコク時事】いすゞ自動車は２１日、タイでの車両生産台数が累計６００万台に達したと発表した。１９６３年に生産委託によるトラックの生産を開始し、６６年に泰国いすゞ自動車（ＩＭＣＴ）を設立。７４年に国内向けのピックアップトラックの生産を開始した。
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