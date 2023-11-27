中国国家統計局が２７日発表した２０２３年１～１０月期の鉱工業企業の利益総額は６兆１１５４億２０００万元（約１２２兆３０８４億円）となり、前年同期比７．８％減少した。マイナス幅は１～９月期から１．２ポイント縮小した。１０月単月では前年同月比２．７％の増加で、増…
中国鉱工業企業の利益、７．８％減少 減益幅の縮小続く―１…
中国国家統計局が２７日発表した２０２３年１～１０月期の鉱工業企業の利益総額は６兆１１５４億２０００万元（約１２２兆３０８４億円）となり、前年同期比７．８％減少した。マイナス幅は１～９月期から１．２ポイント縮小した。１０月単月では前年同月比２．７％の増加で、増…
こんな記事も
海外ビジネスニュース
ベトナム二輪車市場に参入 Ｚ世代狙い、５車種を発売―インドＴＶＳモーター(11/27 12:05)
いすゞ、車両生産台数６００万台達成 丸６０年で―タイ(11/27 12:01)
上場企業、１～９月期は減収減益 燃料値下がり・世界的な景気減速で―タイ(11/27 12:01)
アニメフェスに「茨ひより」 茨城県公認Ｖチューバー、ＡＩ搭載で登場―シンガポール(11/27 11:52)
２４年度初月の政府純収入、目標を１．２％上回る バーツ安で輸入税増収―タイ(11/27 11:46)
中国鉱工業企業の利益、７．８％減少 減益幅の縮小続く―１～１０月期(11/27 11:45)
オーチャード路面店賃料、世界１２位の高さ Ｃ＆Ｗ報告―シンガポール(11/27 11:39)
財政収支、７千億ルピアの赤字に １０月時点―インドネシア(11/26 20:56)
西パプア州で肥料工業団地着工 大統領が発表、２８年完成へ―インドネシア(11/26 20:38)
持続可能性関連の情報開示、全行政庁で義務に ２４年度から毎年―シンガポール(11/26 20:02)
ユニ・チャーム・インドネシアが創立２５周年 ジャカルタでセレモニー(11/26 20:00)
ブカシ県は１４％増、カラワン県は１２％増を提案 ２４年最低賃金―インドネシア(11/26 19:51)
トゥオン国家主席、日本へ出発 公式訪問で関係格上げを議論へ―ベトナム(11/26 19:47)
上場企業の情報開示スコア、７５点に改善 持続可能性巡り調査―シンガポール(11/26 19:13)
２９日からトルコ、ＵＡＥを訪問 気候変動条約会議に出席―チン首相・ベトナム(11/26 18:52)
ベトナム海上警察に訓練機材供与 航海計器など５億円相当―日本政府(11/26 18:41)
ムヒディン元首相、ＰＰＢＭ党首退任表明を撤回 ２４年総裁選に出馬―マレーシア(11/26 18:35)
上海市の生産・小売り・投資いずれも鈍化 １～１０月の経済指標、失速傾向(11/26 18:29)
アリババ創業者、食品事業で新会社 新ビジネスに注目―浙江省(11/26 18:16)
中国、仏独伊など６カ国に短期ビザ免除(11/26 18:12)
人民元、対ドルで上げ一服 上海為替市場(11/26 18:05)
マレーシアの２４年賃金、５．１％増の見通し 米マーサーの多国籍企業調査(11/26 18:00)
住宅購入のＶＡＴ減免開始 不動産業界、市場活性化を期待―インドネシア(11/26 17:22)
イオン、７～９月は２６．５％増益 運営経費削減など寄与―マレーシア(11/24 21:50)
バラクリシュナン外相と中国外相が電話会談 良好な２国関係を再確認―シンガポール(11/24 21:34)
イスラム教評議会がガイドライン 中東紛争で国内教徒向けに―シンガポール(11/24 21:09)
クレジットカード支出、５５％「管理せず」 ブラジル商業者団体調査(11/24 20:53)
ブラジルの１１月家計消費意欲、横ばい 今後の慎重姿勢強まる(11/24 20:52)
１０月のブラジル家禽遺伝資源輸出量、前年比６７％増(11/24 20:51)
７～９月期のパルプ生産量、前年比６．４％減 紙は２．５％減─ブラジル(11/24 20:50)