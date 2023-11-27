アルペンスキーのワールドカップ（Ｗ杯）は２６日、米バーモント州キリントンで女子回転第３戦が行われ、安藤麻（日清医療食品）は２７位で今季Ｗ杯初得点を獲得した。ミカエラ・シフリン（米国）が今季２勝目を挙げ、男女を通じたＷ杯通算最多勝利記録を９０に伸ばした。（時事）