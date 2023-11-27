久保は終盤に交代 欧州サッカー
2023年11月27日07時48分
【サンセバスチャン（スペイン）時事】サッカーの欧州各国リーグは２６日、各地で行われ、スペイン１部でレアル・ソシエダードの久保建英はホームのセビリア戦で後半３９分までプレーし、２―１の勝利に貢献した。
フランス１部では、スタッド・ランスの伊東純也が敵地でのレンヌ戦にフル出場。チームは１―３で敗れた。ドイツ１部では、ボーフムの浅野拓磨が０―０で引き分けた敵地でのハイデンハイム戦で後半途中までプレーした。
久保は終盤に交代 欧州サッカー
2023年11月27日07時48分
【サンセバスチャン（スペイン）時事】サッカーの欧州各国リーグは２６日、各地で行われ、スペイン１部でレアル・ソシエダードの久保建英はホームのセビリア戦で後半３９分までプレーし、２―１の勝利に貢献した。
フランス１部では、スタッド・ランスの伊東純也が敵地でのレンヌ戦にフル出場。チームは１―３で敗れた。ドイツ１部では、ボーフムの浅野拓磨が０―０で引き分けた敵地でのハイデンハイム戦で後半途中までプレーした。
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