【アブダビ時事】自動車のＦ１シリーズ最終戦、アブダビ・グランプリ（ＧＰ）は２６日、ヤス・マリーナ・サーキットで決勝が行われ、６番グリッドから出た角田裕毅（アルファタウリ）が８位に入賞した。

総合３連覇のマックス・フェルスタッペン（オランダ、レッドブル）が７連勝を飾り、今季１９勝目を挙げて記録的なシーズンを締めくくった。