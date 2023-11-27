角田が８位入賞 フェルスタッペン今季１９勝目―Ｆ１最終戦
2023年11月27日00時05分
【アブダビ時事】自動車のＦ１シリーズ最終戦、アブダビ・グランプリ（ＧＰ）は２６日、ヤス・マリーナ・サーキットで決勝が行われ、６番グリッドから出た角田裕毅（アルファタウリ）が８位に入賞した。
総合３連覇のマックス・フェルスタッペン（オランダ、レッドブル）が７連勝を飾り、今季１９勝目を挙げて記録的なシーズンを締めくくった。
角田が８位入賞 フェルスタッペン今季１９勝目―Ｆ１最終戦
2023年11月27日00時05分
【アブダビ時事】自動車のＦ１シリーズ最終戦、アブダビ・グランプリ（ＧＰ）は２６日、ヤス・マリーナ・サーキットで決勝が行われ、６番グリッドから出た角田裕毅（アルファタウリ）が８位に入賞した。
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