アラブ首長国連邦アブダビ--(BUSINESS WIRE)-- (ビジネスワイヤ) -- アスパイアが推進するグランドチャレンジであるアブダビ自律走行レーシングリーグ(A2RL)において、初となる公開イベントが、シーズンのメインイベントであるF1アブダビグランプリ2023の舞台である世界的に有名なヤス・マリーナ・サーキットに近いアスパイアのオフィスで行われました。来年4月には、A2RLの初のレースイベントが同サーキットで開催予定です。

ASPIRE’s team with the newly debuted autonomous Super Formula SF23 racing car in Abu Dhabi (Photo: AETOSWire)