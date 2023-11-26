日米韓が海上合同訓練 対北朝鮮、原子力空母参加
2023年11月26日22時54分
【ソウル時事】韓国海軍は２６日、南部・済州島東南の海上で米海軍の原子力空母「カール・ビンソン」や海上自衛隊の艦船が参加した日米韓３カ国の合同訓練を実施したと発表した。２１日に軍事偵察衛星を打ち上げるなど核・ミサイル能力を高度化させる北朝鮮に抑止力を誇示し、けん制する狙い。
日米韓が海上合同訓練 対北朝鮮、原子力空母参加
2023年11月26日22時54分
【ソウル時事】韓国海軍は２６日、南部・済州島東南の海上で米海軍の原子力空母「カール・ビンソン」や海上自衛隊の艦船が参加した日米韓３カ国の合同訓練を実施したと発表した。２１日に軍事偵察衛星を打ち上げるなど核・ミサイル能力を高度化させる北朝鮮に抑止力を誇示し、けん制する狙い。
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