２０２４年パリ五輪予選を兼ねる水泳の世界選手権（同年２月、ドーハ）アーティスティックスイミング（ＡＳ）の日本代表に、比嘉もえ、安永真白（ともに井村ク）、吉田萌（ザ・クラブピア８８）らが選ばれた。日本水泳連盟が２６日までに発表した。

日本はデュエットで既に五輪出場枠を手にしており、チームの出場権獲得を目指す。今夏の世界選手権（福岡）で男子唯一の代表だった佐藤陽太郎（ジョイフルＡＣ）は選ばれなかった。