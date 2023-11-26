【ハノイ時事】日本政府は２４日、ハノイでベトナム海上警察との間で訓練関連機材の供与に関する無償資金協力の外交文書を交わした。渡辺滋駐ベトナム臨時代理大使とベトナム海上警察のレ・クアン・ダオ司令官が文書に署名した。５億円相当の航海計器などを供与する、
日本は…
ベトナム海上警察に訓練機材供与 航海計器など５億円相当―…
【ハノイ時事】日本政府は２４日、ハノイでベトナム海上警察との間で訓練関連機材の供与に関する無償資金協力の外交文書を交わした。渡辺滋駐ベトナム臨時代理大使とベトナム海上警察のレ・クアン・ダオ司令官が文書に署名した。５億円相当の航海計器などを供与する、
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