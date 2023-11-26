【クアラルンプール時事】マレーシア統一プリブミ党（ＰＰＢＭ）総裁で、野党連合・国民同盟（ＰＮ）会長のムヒディン元首相は２５日、前日表明していた２０２４年退任の意向を撤回した。国営ベルナマ通信が報じた。
同総裁は、スランゴール州シャーアラムで開かれていたＰＰ…
ムヒディン元首相、ＰＰＢＭ党首退任表明を撤回 ２４年総裁…
【クアラルンプール時事】マレーシア統一プリブミ党（ＰＰＢＭ）総裁で、野党連合・国民同盟（ＰＮ）会長のムヒディン元首相は２５日、前日表明していた２０２４年退任の意向を撤回した。国営ベルナマ通信が報じた。
同総裁は、スランゴール州シャーアラムで開かれていたＰＰ…
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