【ジャカルタ＝時事】インドネシアで今月３０日が決定期限となっている２０２４年の県・市最低賃金で、工業団地が集積する西ジャワ州ブカシ県は前年比１３．９９％増、同州カラワン県は同１２．００％増をそれぞれ州知事に提案した。両県は全国で最低賃金の水準が最も高い地域。…