大相撲九州場所・幕内勝負結果 （千秋楽）
2023年11月26日17時56分
輝 ―○錦富士 高 安○― 玉 鷲
（５―１０）（６―９） （１０―５）（９―６）
北の若 ―○平戸海 東白龍 ―○明 生
（５―１０）（９―６） （５―１０）（４―１１）
竜 電○― 剣 翔 正 代○― 宝富士
（１０―５）（９―６） （６―９） （６―９）
王 鵬○― 御嶽海 北青鵬 ―○宇 良
（８―７） （８―７） （７―８） （８―７）
妙義龍○― 友 風 錦 木○― 北勝富
（６―９） （７―８） （７―８） （５―１０）
遠 藤 ―○狼 雅 阿 炎 ―○朝乃山
（５―１０）（５―１０）（６―９） （４(7)４）
一山本○― 金峰山 阿武咲 ―○若元春
（１１―４）（８―７） （３―１２）（６―９）
美ノ海○― 翠富士 琴ノ若○― 熱海富
（９―６） （９―６） （１１―４）（１１―４）
豪ノ山○― 湘南海 大栄翔 ―○豊昇龍
（８―７） （７―８） （９―６） （１０―５） 休場＝照富士
佐田海○― 翔 猿 貴景勝 ―○霧 島 隆の勝
（８―７） （７―８） （９―６） （１３―２） 琴恵光
（注）丸数字は休場数です。