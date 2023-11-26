輝 ―○錦富士 高 安○― 玉 鷲

（５―１０）（６―９） （１０―５）（９―６）

北の若 ―○平戸海 東白龍 ―○明 生

（５―１０）（９―６） （５―１０）（４―１１）

竜 電○― 剣 翔 正 代○― 宝富士

（１０―５）（９―６） （６―９） （６―９）

王 鵬○― 御嶽海 北青鵬 ―○宇 良

（８―７） （８―７） （７―８） （８―７）

妙義龍○― 友 風 錦 木○― 北勝富

（６―９） （７―８） （７―８） （５―１０）

遠 藤 ―○狼 雅 阿 炎 ―○朝乃山

（５―１０）（５―１０）（６―９） （４(7)４）

一山本○― 金峰山 阿武咲 ―○若元春

（１１―４）（８―７） （３―１２）（６―９）

美ノ海○― 翠富士 琴ノ若○― 熱海富

（９―６） （９―６） （１１―４）（１１―４）

豪ノ山○― 湘南海 大栄翔 ―○豊昇龍

（８―７） （７―８） （９―６） （１０―５） 休場＝照富士

佐田海○― 翔 猿 貴景勝 ―○霧 島 隆の勝

（８―７） （７―８） （９―６） （１３―２） 琴恵光

（注）丸数字は休場数です。