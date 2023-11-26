中日、６位加藤竜と仮契約 プロ野球・入団交渉
2023年11月26日17時42分
【中日】６位指名の加藤竜馬投手（東邦ガス）と契約金３５００万円、年俸７２０万円で仮契約した。（金額は推定）
中日、６位加藤竜と仮契約 プロ野球・入団交渉
2023年11月26日17時42分
【中日】６位指名の加藤竜馬投手（東邦ガス）と契約金３５００万円、年俸７２０万円で仮契約した。（金額は推定）
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